Прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань

Тестова версія ракети нового покоління SpaceX, Starship, частково розірвалася під час наземних випробувань в Техасі.

Невдачу в реальному часі зафіксували у трансляції 20 листопада місцеві ентузіасти космосу, пише видання "The Verge".

Вибух стався, коли SpaceX проводив випробування тиском з транспортним засобом на полігоні компанії в Бока-Чіка, Техас.

"Мета сьогоднішнього тесту полягала в тому, щоб дати максимальний тиск на системи, тому результат не був зовсім несподіваним", – заявив представник SpaceX.

"Жодних пошкоджень не було, і це не є серйозною невдачею", – додав співрозмовник "The Verge".

Цей прототип мав на меті перевірити конструкцію Starship – космічного корабля-монстра, над яким компанія Ілона Маска працює для перевезення вантажів та людей за космічними напрямками, як то до Місяця та Марсу.

Це – один із тих апаратів, які гендиректор SpaceX Ілон Маск показав журналістам у вересні. Тоді він говорив, що тестова ракета зможе здійснювати польоти на низькій висоті впродовж двох місяців, а деякі версії Starship зможуть досягти орбіти Землі протягом шести місяців.

Після вибуху.Ілон Маск повідомив, що SpaceX відмовиться від прототипу Mk1 і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.

Absolutely, but to move to Mk3 design. This had some value as a manufacturing pathfinder, but flight design is quite different.