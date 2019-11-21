Прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань

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Четвер, 21 листопада 2019, 13:51

Тестова версія ракети нового покоління SpaceX, Starship, частково розірвалася під час наземних випробувань в Техасі.

Невдачу в реальному часі зафіксували у трансляції 20 листопада місцеві ентузіасти космосу, пише видання "The Verge".

Вибух стався, коли SpaceX проводив випробування тиском з транспортним засобом на полігоні компанії в Бока-Чіка, Техас.

"Мета сьогоднішнього тесту полягала в тому, щоб дати максимальний тиск на системи, тому результат не був зовсім несподіваним", – заявив представник SpaceX.

"Жодних пошкоджень не було, і це не є серйозною невдачею", – додав співрозмовник "The Verge".

Цей прототип мав на меті перевірити конструкцію Starship – космічного корабля-монстра, над яким компанія Ілона Маска працює для перевезення вантажів та людей за космічними напрямками, як то до Місяця та Марсу.

Це – один із тих апаратів, які гендиректор SpaceX Ілон Маск показав журналістам у вересні. Тоді він говорив, що тестова ракета зможе здійснювати польоти на низькій висоті впродовж двох місяців, а деякі версії Starship зможуть досягти орбіти Землі протягом шести місяців.

Після вибуху.Ілон Маск повідомив, що SpaceX відмовиться від прототипу Mk1 і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.

Теми: космос Маск технології


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