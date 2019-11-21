Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань

Четвер, 21 листопада 2019, 12:51

Тестова версія ракети нового покоління SpaceX, Starship, частково розірвалася під час наземних випробувань в Техасі.

Невдачу в реальному часі зафіксували у трансляції 20 листопада місцеві ентузіасти космосу, пише видання "The Verge".

Вибух стався, коли SpaceX проводив випробування тиском з транспортним засобом на полігоні компанії в Бока-Чіка, Техас.

"Мета сьогоднішнього тесту полягала в тому, щоб дати максимальний тиск на системи, тому результат не був зовсім несподіваним", – заявив представник SpaceX.

"Жодних пошкоджень не було, і це не є серйозною невдачею", – додав співрозмовник "The Verge".

Цей прототип мав на меті перевірити конструкцію Starship – космічного корабля-монстра, над яким компанія Ілона Маска працює для перевезення вантажів та людей за космічними напрямками, як то до Місяця та Марсу.

Це – один із тих апаратів, які гендиректор SpaceX Ілон Маск показав журналістам у вересні. Тоді він говорив, що тестова ракета зможе здійснювати польоти на низькій висоті впродовж двох місяців, а деякі версії Starship зможуть досягти орбіти Землі протягом шести місяців.

Після вибуху.Ілон Маск повідомив, що SpaceX відмовиться від прототипу Mk1 і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.

Теми: космосМасктехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
космос
Одне із найзагадковіших явищ у Всесвіті: телескоп Вебба зробив фото потенційних "темних зірок"
Астрономи за допомогою радіохвиль виявили найхолоднішого коричневого карлика
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: