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30 метрів і 100 тонн: якою буде головна ялинка країни

Четвер, 21 листопада 2019, 16:21

Головну ялинку країни цьогоріч прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд, висота ялинки - 30 метрів, вага конструкції - більше 100 тонн.

Джерело: пресслужба КМДА, пресбрифінг із нагоди проведення культурно-мистецького проекту "Новий рік – 2020", "Укрінформ"

Пряма мова засновника проекту Folk Ukraine Ігоря Добруцького: "5 грудня ми розпочинаємо монтаж ялинки, 12 грудня маємо закінчити. Цього разу вона дуже складна, тому прийдеться працювати в три чи чотири зміни. Висота - 30 метрів. Вартість іграшок і ілюмінацій - 2 мільйона 700 тисяч гривень".

Деталі: За словами Добруцького, ялинку збиратимуть з гілок сосни і ялиці. Її постачальниками є Вінницька та Житомирська область. Загальна вага конструкції більше 100 тонн.

Ялинку цьогоріч прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору: червоний, золотий, білий.

 

Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть "охороняти" ялинку разом із українськими козаками.

Новорічні свята у столиці почнуться з 14 грудня і закінчаться 19 січня. Добруцький зазначив, що:

  • Загалом у столиці буде 12 ялинок і ми готові знову поборотися за звання кращої європейської ялинки
  • До підготовки свята залучено 11 структурних підрозділів КМДА
  • Інклюзивність святкових локації - це обов’язкове правило
  • За змінами у маршрутах транспорту 19, 21, 24, 31 грудня та 1, 7 січня - слідкуйте на сайті КМДА.
 

Головну ялинку країни відкриють 19 грудня, у день Святого Миколая, о 19:00.

Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською).

 

Українська правда
Теми: Київсвяткування
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