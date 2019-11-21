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Держекоінспекцію тимчасово очолив екснардеп

Четвер, 21 листопада 2019, 17:19

Тимчасовим главою Державної екологічної інспекції призначено колишнього народного депутата Єгора Фірсова.

Джерело: Facebook-сторінка Фірсова

Пряма мова: "Друзі, важливі новини. З сьогоднішнього дня я офіційно є виконуючим обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру".

Деталі: Екоінспекція - це орган, який здійснює контроль за дотриманням екологічного законодавства і стежить за тим, щоб промислові підприємства надмірно не забруднювали навколишнє середовище.

Фірсов зазначає, що пропозиція зайнятися реформою екологічного контролю він отримав від прем'єра Олексія Гончарука чотири місяці тому. Після цього була зустріч з президентом Володимиром Зеленським та сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади.

Фірсов називає екоінспекції одним з найбільш корумпованих органів в країні.

Незабаром відбудеться конкурс на посаду керівника Держекоінспекції, а Фірсов має намір брати в ньому участь з програмою реформ еконоінспекції.

Довідка: Єгор Фірсов у 2014 році був обраний до Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" 54 номером у списку як позапартійний. Входив до складу комітету з питань європейської інтеграції.

У 2016 році був позбавлений депутатських повноважень через вихід з фракції БПП.

У 2017 році створив партію "Альтернатива", яка вже в наступному році об'єдналася з партією Анатолія Гриценка "Громадянська позиція".

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Громадянська позиція".

На посаді голови Донецької обласної організації партії "Удар" не задекларував дохід за 2011 рік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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