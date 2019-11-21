Зеленський дав заступника Баканову і зробив перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Сергія Андрущенка заступником голови СБУ і здійснив кілька кадрових престановок у керівництві.

Джерело: Укази президента №856/2019, №857/2019, №858/2019, №859/2019, №860/2019, №861/2019

Деталі: Президент призначив Сергія Андрущенка заступником голови СБУ, переднім указом Андрущенка було звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Начальником Департаменту захисту національної державності СБУ президент призначив Анатолія Дублика.

Зеленський також звільнив Олександра Бондарука з посади начальника управління СБУ у Львівській області.

А Юрія Гончарова президент звільнив з посади начальника управління в Чернігівській області і призначив на місце Бондарука у Львівській області.

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