Зеленський дав заступника Баканову і зробив перестановки в СБУ
Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Сергія Андрущенка заступником голови СБУ і здійснив кілька кадрових престановок у керівництві.
Джерело: Укази президента №856/2019, №857/2019, №858/2019, №859/2019, №860/2019, №861/2019
Деталі: Президент призначив Сергія Андрущенка заступником голови СБУ, переднім указом Андрущенка було звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Начальником Департаменту захисту національної державності СБУ президент призначив Анатолія Дублика.
Зеленський також звільнив Олександра Бондарука з посади начальника управління СБУ у Львівській області.
А Юрія Гончарова президент звільнив з посади начальника управління в Чернігівській області і призначив на місце Бондарука у Львівській області.
Нагадаємо:
- В липні Зеленський призначив Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ. А трохи раніше того ж місяця президент призначив Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області.