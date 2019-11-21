Річниця Революції Гідності: на Майдані Незалежності відбулось віче

У шосту річницю подій Євромайдану, в День Гідності та Свободи, на Майдані Незалежності в Києві проходило віче "Ми маємо гідність".

За даними МВС, до заходу долучилось щонайменше 5000 осіб.

У Києві заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулися без порушень.

Попередньо, участь у акціях в центральній частині столиці взяли більше 5 тисяч осіб.

Упродовж дня працівники поліції, нацгвардійці та патрульні поліцейські забезпечували охорону громадського порядку. pic.twitter.com/s7x0IXsb82 — МВС України (@MVS_UA) 21 листопада 2019 р.

всі фото УП

На віче прийшли люди з портретами загиблих учасників Революції Гідності, вони співали реквієм "Пливе кача по Тисині".

Учасники заходу також співали гімн. Зі сцени поблизу Монумента Незалежності виступали учасники подій Євромайдану. На віче виступив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, ветеран АТО Ігор Мазур , колишній спікер ВР Руслан Кошулинський.

Зокрема, зі сцени виступив батько героя Небесної сотні Романа Гурика.

Учасники скандували "Герої не вмирають!" та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих за незалежність України.

Зі сцени "Рух опору капітуляції" звернувся до лідерів "норамндської четвірки" Еманюеля Макрона та Ангели Меркель з вимогою не тиснути на Україну, не змушувати йти на поступки агресору.

Учасники віче скандували "Ні капітуляції!".

На кінець заходу учасники акції рушили через алею Героїв Небесної Сотні до Офісу президента, де і завершилося віче.

Віче організоване "Рухом опору капітуляції". Об’єднання закликало продемонструвати владі, що українці рішуче налаштовані захистити гідність, незалежність та Конституцію України. Організатори акції закликали патріотичні сили взяти участь у віче без використання партійних прапорів.

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