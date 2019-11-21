Річниця Революції Гідності: на Майдані Незалежності відбулось віче

У шосту річницю подій Євромайдану, в День Гідності та Свободи, на Майдані Незалежності в Києві проходить віче "Ми маємо гідність".

До заходу долучилось щонайменше 2000 осіб.

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На віче прийшли люди з портретами загиблих учасників Революції Гідності, вони співали реквієм "Пливе кача по Тисині".

Учасники заходу також співали гімн. Зі сцени поблизу Монумента Незалежності виступають учасники подій Євромайдану.

Зокрема, зі сцени виступив батько героя Небесної сотні Романа Гурика.

Учасники скандували "Герої не вмирають!" та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих за незалежність України.

Зі сцени "Рух опору капітуляції" звернувся до лідерів "норамндської четвірки" Еманюеля Макрона та Ангели Меркель з вимогою не тиснути на Україну, не змушувати йти на поступки агресору.

Учасники віче скандували "Ні капітуляції!".

Віче організоване "Рухом опору капітуляції". Об’єднання закликало продемонструвати владі, що українці рішуче налаштовані захистити гідність, незалежність та Конституцію України. Організатори акції закликали патріотичні сили взяти участь у віче без використання партійних прапорів.