Адвокатка родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 01:36

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про ДБР. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану поновити розслідування.

Джерело: етер каналу "1+1", передає Громадське

Пряма мова: "Зараз, з сьогоднішнього дня, з того дня, коли зупинилось це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю".

Деталі: Закревська заявили, що справи Майдану вже нікому не цікаві, а в парламентарів є "більш важливі справи", ніж ухвалення необхідних законопроєктів.

Йдеться про поправку до закону, яка б дозволила перевести без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих ГПУ, які займались справами Майдану, до ДБР.

Також присутня у студії депутатка від фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

У свою чергу заступник генпрокурора Віктор Чумак розповів, що пропонував Закревській очолити департамент ГПУ щодо справ Майдану і взяти на себе відповідальність за розслідування цих проваджень.

Пряма мова: "Я розумію, критикувати легше, це просто сидіти й говорити, що ви там нічого не робите. А взяти на себе відповідальність і тягнути цей віз — це складно, але це потрібно робити комусь. А ми два місяці з вами говоримо частіше, ніж з вами говорила вся попередня прокуратура разом узята".

Нагадаємо:

  • 20 листопада 2019 року прокуратура припинить функцію досудового розслідування, однак продовжить здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства.

Теми: Майдан ДБР


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