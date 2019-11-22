У житловому будинку в Києві стався вибух. Поліція перевіряє камери спостереження

На вулиці Гончара у Києві вночі стався вибух у житловому будинку.

Цю інформацію підтвердили "Українській правді" у пресслужбі столичної поліції.

Ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

Судячи з фото у ЗМІ, може йтися про будинок на Гончара, 67.

Згодом столична поліція оприлюднила подробиці інциденту на своєму сайті.

Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух.

На місці слідчо-оперативна група виявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Вибух на Гончара Поліція Києва

Слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу. Судячи з фото, йдеться про ліфт.

Дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку.

Співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять заходи для встановлення та затримання причетних осіб до даного правопорушення.

Наразі слідчий відділ Шевченківського райуправління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі до 7 років.