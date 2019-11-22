У житловому будинку в Києві стався вибух. Поліція перевіряє камери спостереження
На вулиці Гончара у Києві вночі стався вибух у житловому будинку.
Цю інформацію підтвердили "Українській правді" у пресслужбі столичної поліції.
Ніхто не постраждав.
Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.
Судячи з фото у ЗМІ, може йтися про будинок на Гончара, 67.
Згодом столична поліція оприлюднила подробиці інциденту на своєму сайті.
Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух.
На місці слідчо-оперативна група виявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення.
Слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу. Судячи з фото, йдеться про ліфт.
Дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку.
Співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять заходи для встановлення та затримання причетних осіб до даного правопорушення.
Наразі слідчий відділ Шевченківського райуправління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі до 7 років.