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У житловому будинку в Києві стався вибух. Поліція перевіряє камери спостереження

П'ятниця, 22 листопада 2019, 09:48
У житловому будинку в Києві стався вибух. Поліція перевіряє камери спостереження

На вулиці Гончара у Києві вночі стався вибух у житловому будинку.

Цю інформацію підтвердили "Українській правді" у пресслужбі столичної поліції.

Ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

Судячи з фото у ЗМІ, може йтися про будинок на Гончара, 67.

Згодом столична поліція оприлюднила подробиці інциденту на своєму сайті.

Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух.

На місці слідчо-оперативна група виявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Вибух на Гончара
Вибух на Гончара
Поліція Києва

Слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу. Судячи з фото, йдеться про ліфт.

 

Дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку.

Співробітники карного розшуку вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять заходи для встановлення та затримання причетних осіб до даного правопорушення. 

Наразі слідчий відділ Шевченківського райуправління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі до 7 років.

Олена Рощенко, УП, оновлено від 08:39

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиїв
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