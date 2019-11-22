Прикордонники стріляли в контрабандистів тютюнових виробів у Чернівецькій області

Прикордонники в Чернівецькій області відкрили вогонь проти осіб, які нелегально перевезли тютюнові вироби через державний кордон із Молдовою і вдалися до втечі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Близько 23-ї години поблизу села Гвіздівці група осіб перевезла тютюнові вироби через кордон Молдови з Україною і завантажила товар в автівки з іноземною реєстрацією.

Помітивши прикордонників, порушники проігнорували вимоги зупинитися і "спрямували один транспортний засіб на прикордонників". Останні, після попереджувальних пострілів, застосували зброю.

Зловмисники поїхали вбік Гвіздівців. Працівники ДПСУ поінформували про це правоохоронців Чернівецької області та прикордонну поліцію Республіки Молдова.

Невдовзі черговий підрозділ поліції повідомив, що в центральну районну лікарню звернулося троє осіб із вогнепальними пораненнями.

Розслідується кримінальне правопорушення за ст.342 (опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків), 345 (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу) КК та ст.204 (збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів) КК.

Встановлюються особи правопорушників.