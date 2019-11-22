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Туреччина каже, що затримала топ-терориста, винуватця терактів в РФ і Німеччині

П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:39

Туреччина заявила про затримання одного з топ-членів терористичної "Ісламської держави", стверджуючи, що терорист стоїть за терактами в Росії та Німеччині у 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу розповів у інтерв’ю виданню, що затриманий Юсуф Худа є одним із ватажків ІДІЛ, який займався виготовленням вибухівки, а також є організатором нападів за участю терористів-смертників.

За його словами, терориста впіймали в ході нещодавньої військової операції на північному сході Сирії.

"Цей екстреміст стоїть за атаками, що трапилися в Росії і Німеччині в 2018 році", - сказав турецький міністр.

Він додав, що Юсуф Худа відповідальний за близько 20 терористичних актів. Він також вербував і тренував терористів-смертників, стверджує турецький міністр.

Туреччина називає боротьбу з ІДІЛ одним із найважливіших завдань, пояснюючи необхідність транскордонних операцій на території Сирії.

Раніше Туреччина заявила, що схопила дружину убитого глави терористичної "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді, а також старшу сестру аль-Багдаді, її чоловіка, невістку та п'ятьох дітей. 

Аль-Багдаді загинув у жовтні під час рейду американських спецпризначенців на північному заході Сирії.

Теми: ТуреччинаРосія
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