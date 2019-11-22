На вихідні потужний антициклон Quincy виморозить Україну

На вихідні, 23-24 листопада, в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години буде також не липень, від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4+10 градусів.

Сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході, Сході, особливо в Приазов`ї".

Деталі: Синоптик додала східний антициклон Quincy (карта) на вихідні "нас виморожуватиме", але прогностичні моделі вказують на потепління та збільшення опадів з 28-го листопада.

Діденко відзначає, що опади на вихідні малоймовірні.

Лише 23 листопада в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

Вона відзначила, що опади та низька температура повітря стануть причиною ожеледиці. Синоптик закликала водіїв на заході країни бути обережними на дорогах.

У Києві 23-24 листопада опадів не передбачається, вітер поривчастий. У нічні години - мороз, -4-10 градусів. У денні години у столиці очікується від 2 морозу до 2 тепла.