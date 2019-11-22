Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Одесою танкер викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися

П'ятниця, 22 листопада 2019, 11:10
Під Одесою танкер викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися
dumskaya.net

Поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.

Джерело: пресслужба Одеської обладміністрації, керівник ОДА Максим Куций у Facebook та юзер Сергій Масенко у Facebook, Думська  

Дослівно Одеська ОДА: "На борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою. Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником взятися неможливо". 

Деталі: Наразі в Одеській ОДА пройшло засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером. 

 

За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.

На борту "Делфі" немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. 

 

Відзначається, що корабель "сірий", тобто немає необхідної реєстрації.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови. 

 

Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу "Дельфін", у повітрі сильно пахне дизелем.  

Керівник Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що взяв ситуацію з танкером "Делфі" під особистий контроль.

Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.  

За даними Думської, танкер перебував на якорі в цьому районі з травня 2019 року. Його судновласник з Великобританії, а порт приписки – Румунія.

За словами в.о. начальника адміністрації Одеського порту Дениса Карпова, суднова команда в сум'ятті, морально і фізично пригнічена, третю добу намагається боротися без їжі, води та освітлення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесакораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: