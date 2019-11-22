Під Одесою танкер викинуло на мілину, власник не дозволяє екіпажу евакуюватися

Поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник не дозволяє екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не можуть підійти через шторм.

Джерело: пресслужба Одеської обладміністрації, керівник ОДА Максим Куций у Facebook та юзер Сергій Масенко у Facebook, Думська

Дослівно Одеська ОДА: "На борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою. Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником взятися неможливо".

Деталі: Наразі в Одеській ОДА пройшло засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером.

За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.

На борту "Делфі" немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

Відзначається, що корабель "сірий", тобто немає необхідної реєстрації.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.

Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу "Дельфін", у повітрі сильно пахне дизелем.

Керівник Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що взяв ситуацію з танкером "Делфі" під особистий контроль.

Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.

За даними Думської, танкер перебував на якорі в цьому районі з травня 2019 року. Його судновласник з Великобританії, а порт приписки – Румунія.

За словами в.о. начальника адміністрації Одеського порту Дениса Карпова, суднова команда в сум'ятті, морально і фізично пригнічена, третю добу намагається боротися без їжі, води та освітлення.