До тортур над дітьми у притулку "Світанок" причетні поліцейські – ЗМІ

Вихованці одеського дитячого притулку "Світанок" розповіли, що до насильства над ними причетні щонайменше три правоохоронці.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти поспілкувалися з вихованцями притулку, які в різний період перебували у "Світанку", які розповіли про насильство з боку поліцейських.

За словами дітей, до знущань над ними причетні: Андрій Крецул - інспектор ювенальної поліції, Володимир Жарчук - поліцейський з ювенальної превенції, в обов’язки якого входить розшук зниклих дітей, Вахтанг Трапаїдзе - працював в ювенальній превенції Хмельницького райвідділку.

Крецула уже звільнили з посади, а Жарчук і Трапаїдзе досі працюють у поліції.

Дівчата Олена та Аня втекли з одеського притулку влітку 2018 року.

Дослівно Олена: "Андрій Георгійович (Крецул – ред.) завів мене в окремий кабінет, схопив за волосся і назвав повією. Потім він мене жбурнув на підлогу, вдарив ногою по ребрах, а далі взяв за голову і вдарив об шафу".

Дослівно Аня: "Володимир Володимирович (Жарчук – ред.) на камеру взяв мене за волосся і змушував говорити, що я повія, що я постійно десь вештаюся і таке інше. На той момент мені було 13 років... Потім він мене вдарив і жбурнув об стіл".

За словами дітей, Жарчук регулярно проводив "виховні" роботи у "Світанку". У притулок він навідувався 7-8 разів. Зачинявся з дітьми у актовому залі, розмовляв з ними і бив.

Дівчата не знали прізвища Жарчук, але впізнали його по фото фото: "Слідство.Інфо"

Щодо Вахтанга, то діти стверджують, він їх безпосередньо не бив, але спостерігав за діями своїх колег і не намагався їм завадити.

Восени 2019 року з притулку втекли ще три вихованки – Лера, Віка, Мирослава.

Дослівно Мирослава: "Він побив мене, Леру і Віку. Мене він бив найбільше, тому що я з ним тільки познайомилася. Мовляв, я обласна і створюю йому більше проблем. У підсумку: він взяв мене за волосся, потягнув мене до ніг і каже: "Облизуй мені ноги".

Мати однієї із дівчаток Лери помітила на тілі доньки синці і розпитала дитину про те, що сталося. Після цього жінка написала заяву до райвідділку на Крецула.

Мати дівчинки Валентина: "Я написала заяву на протиправні дії співробітника поліції стосовно дитини, а відповіді не отримала. А потім мені кажуть: "Так ви і не отримаєте. Справа в тому, що вашу доньку наступного дня возили туди і вона написала відмову".

Після цього жінка знову написала заяву на Крецула, але вже до головного управління одеської поліції.

Журналісти не публікують прізвищ вихованок "Світанку" задля їхньої безпеки.

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