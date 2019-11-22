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До тортур над дітьми у притулку "Світанок" причетні поліцейські – ЗМІ

П'ятниця, 22 листопада 2019, 12:15

Вихованці одеського дитячого притулку "Світанок" розповіли, що до насильства над ними причетні щонайменше три правоохоронці.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти поспілкувалися з вихованцями притулку, які в різний період перебували у "Світанку", які розповіли про насильство з боку поліцейських. 

За словами дітей, до знущань над ними причетні: Андрій Крецул - інспектор ювенальної поліції, Володимир Жарчук - поліцейський з ювенальної превенції, в обов’язки якого входить розшук зниклих дітей, Вахтанг Трапаїдзепрацював в ювенальній превенції Хмельницького райвідділку.

Крецула уже звільнили з посади, а Жарчук і Трапаїдзе досі працюють у поліції.

Дівчата Олена та Аня втекли з одеського притулку влітку 2018 року.

Дослівно Олена: "Андрій Георгійович  (Крецул – ред.) завів мене в окремий кабінет, схопив за волосся і назвав повією. Потім він мене жбурнув на підлогу, вдарив ногою по ребрах, а далі взяв за голову і вдарив об шафу".

Дослівно Аня: "Володимир Володимирович (Жарчук – ред.) на камеру взяв мене за волосся і змушував говорити, що я повія, що я постійно десь вештаюся і таке інше. На той момент мені було 13 років... Потім він мене вдарив і жбурнув об стіл". 

За словами дітей, Жарчук регулярно проводив "виховні" роботи у "Світанку". У притулок він навідувався 7-8 разів. Зачинявся з дітьми у актовому залі, розмовляв з ними і бив.

 
Дівчата не знали прізвища Жарчук, але впізнали його по фото
фото: "Слідство.Інфо"

Щодо Вахтанга, то діти стверджують, він їх безпосередньо не бив, але спостерігав за діями своїх колег і не намагався їм завадити.

Восени 2019 року з притулку втекли ще три вихованки – Лера, Віка, Мирослава.

Дослівно Мирослава: "Він побив мене, Леру і Віку. Мене він бив найбільше, тому що я з ним тільки познайомилася. Мовляв, я обласна і створюю йому більше проблем. У підсумку: він взяв мене за волосся, потягнув мене до ніг і каже: "Облизуй мені ноги".

Мати однієї із дівчаток Лери помітила на тілі доньки синці і розпитала дитину про те, що сталося. Після цього жінка написала заяву до райвідділку на Крецула.

Мати дівчинки Валентина: "Я написала заяву на протиправні дії співробітника поліції стосовно дитини, а відповіді не отримала. А потім мені кажуть: "Так ви і не отримаєте. Справа в тому, що вашу доньку наступного дня возили туди і вона написала відмову".

Після цього жінка знову написала заяву на Крецула, але вже до головного управління одеської поліції.

Журналісти не публікують прізвищ вихованок "Світанку" задля їхньої безпеки.

Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"

Нагадаємо:

  • ГПУ і ДБР розслідує кілька кримінальних проваджень щодо катувань дітей у "Світанку". Провадження відкриті за ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч.3 ст. 152 (сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи), ч.2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу.
  • Одного з правоохоронців затримали, йому оголосили підозру в катуванні дітей. Слідчі ДБР перевіряють можливу причетність поліцейських до знущання над дітьми.
  • Правоохоронці провели обшуки й у приміщенні приватної охоронної фірми "Центр", яка співпрацювала з притулком. За свідченнями дітей, її співробітники також знущалися над ними.
  • У поліції відбулося службове розслідування, за результатами якого Крецула звільнили.
  • Правозахисниця Зоя Мельник та волонтер Лучезар Панфілов неодноразово повідомляли в Facebook про знущання над дітьми у притулку.
  • Зокрема, про те, що у "Світанку" забирали у дітей особисті речі і мобільні телефони, не надавали необхідну медичну допомогу, обстригали волосся, а також викликали приватну охорону, яка катувала дітей – била, обливала холодною водою, вдаряла електрошокером, змушувала жувати тютюн і використаний презерватив.

Теми: дітиполіціятортуриОдеса
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