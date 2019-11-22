Зеленський призначив помічника Стефанчука головою Хмельниччини

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:19

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Габінета головою Хмельницької обласної адміністрації.

Джерело: указ президента №864 від 21 листопада

Дослівно: "Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації".  

 
Фото з Facebook габінета 

Деталі: Габінет є помічником нардепа від "Слуги народу" Миколи Стефанчука.  

Габінету 36 років, він кандидат юридичних наук, керівник ГО "Форпост народовладдя".

Згідно з декларацією кандидата на посаду, Габінет володіє спільно з матір’ю квартирою у 61,8 кв.м. та гаражем у Хмельницькому, а також земельною ділянкою у 470 кв.м у Вільховці на Хмельниччині та Москвичем, 1983 року випуску.

За 2018 рік він заробив 247 тисяч гривень – усе зарплата в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті, Військовій частині А 2339 та Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

Також він задекларував зарплату (72,7 тисячі гривень у Департаменті освіти та науки Хмельницької міськради) та пенсію (35 тисяч гривень) матері.

Габінет тримає готівкою 8 тисяч євро, а його мати 5 тисяч євро.

Українська правда
Теми: Зеленський Хмельницький


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