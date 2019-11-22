Між Туреччиною і окупованим Кримом будуть знову ходити пороми – ЗМІ РФ
П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:05
Відновлено поромне сполучення між Туреччиною і анексованим Росією Кримом, перерване в 2017 році.
Джерело: ТАСС
Деталі: Пороми будуть ходити раз в тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.
Передісторія:
- У жовтні 2017 року влада Туреччини прийняли рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму під будь-яким прапором.
- У 2018 році з'явилася інформація, що Росія планує відновити поромне сполучення анексованого Криму з Туреччиною.
- Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році після незаконно проведеного "референдуму".
- Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
- Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною.
- Проти РФ були введені економічні санкції.