Між Туреччиною і окупованим Кримом будуть знову ходити пороми – ЗМІ РФ

Відновлено поромне сполучення між Туреччиною і анексованим Росією Кримом, перерване в 2017 році.

Джерело: ТАСС

Деталі: Пороми будуть ходити раз в тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.

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