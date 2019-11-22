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Між Туреччиною і окупованим Кримом будуть знову ходити пороми – ЗМІ РФ

П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:05

Відновлено поромне сполучення між Туреччиною і анексованим Росією Кримом, перерване в 2017 році.

Джерело: ТАСС

Деталі: Пороми будуть ходити раз в тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак.

Передісторія:

  • У жовтні 2017 року влада Туреччини прийняли рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму під будь-яким прапором.
  • У 2018 році з'явилася інформація, що Росія планує відновити поромне сполучення анексованого Криму з Туреччиною.
  • Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році після незаконно проведеного "референдуму".
  • Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
  • Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною.
  • Проти РФ були введені економічні санкції.

Теми: КримТуреччина
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