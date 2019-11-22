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Труханова екстрено прооперували

П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:21

Міського голову Одеси Геннадія Труханова екстрено прооперували.

Джерело: речник Одеської міськради Наталя Мальцева у коментарі УП, пресслужба САП

Пряма мова: "Пана мера прооперували. Вчора. Була екстрена госпіталізація. Лікарі прийняли рішення про операцію. Наразі стан мера стабільний".

Деталі: Іншої інформації Мальцева не надала.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 листопада засідання Вищого антикорупційного суду по справі одеського міського голови не відбулося у зв’язку з неявкою Труханова.

За словами адвоката, мер Одеси не прибув до суду через хворобу.

Колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 9:00 9 грудня.

Передісторія:

  • Вищий антикорупційний суд розглядає справу про обвинувачення Труханова у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 ККУ).

Ірина Балачук, УП

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Теми: ОдесаТрухановздоров'я
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