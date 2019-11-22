Міського голову Одеси Геннадія Труханова екстрено прооперували.

Джерело: речник Одеської міськради Наталя Мальцева у коментарі УП, пресслужба САП

Пряма мова: "Пана мера прооперували. Вчора. Була екстрена госпіталізація. Лікарі прийняли рішення про операцію. Наразі стан мера стабільний".

Деталі: Іншої інформації Мальцева не надала.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 листопада засідання Вищого антикорупційного суду по справі одеського міського голови не відбулося у зв’язку з неявкою Труханова.

За словами адвоката, мер Одеси не прибув до суду через хворобу.

Колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 9:00 9 грудня.

Передісторія: