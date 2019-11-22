Труханова екстрено прооперували
П'ятниця, 22 листопада 2019, 13:21
Міського голову Одеси Геннадія Труханова екстрено прооперували.
Джерело: речник Одеської міськради Наталя Мальцева у коментарі УП, пресслужба САП
Пряма мова: "Пана мера прооперували. Вчора. Була екстрена госпіталізація. Лікарі прийняли рішення про операцію. Наразі стан мера стабільний".
Деталі: Іншої інформації Мальцева не надала.
Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 листопада засідання Вищого антикорупційного суду по справі одеського міського голови не відбулося у зв’язку з неявкою Труханова.
За словами адвоката, мер Одеси не прибув до суду через хворобу.
Колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 9:00 9 грудня.
Передісторія:
- Вищий антикорупційний суд розглядає справу про обвинувачення Труханова у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 ККУ).
Ірина Балачук, УП