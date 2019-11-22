Труханова екстрено прооперували

10337 переглядів
П'ятниця, 22 листопада 2019, 14:21

Міського голову Одеси Геннадія Труханова екстрено прооперували.

Джерело: речник Одеської міськради Наталя Мальцева у коментарі УП, пресслужба САП

Пряма мова: "Пана мера прооперували. Вчора. Була екстрена госпіталізація. Лікарі прийняли рішення про операцію. Наразі стан мера стабільний".

Деталі: Іншої інформації Мальцева не надала.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 листопада засідання Вищого антикорупційного суду по справі одеського міського голови не відбулося у зв’язку з неявкою Труханова.

За словами адвоката, мер Одеси не прибув до суду через хворобу.

Колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 9:00 9 грудня.

Передісторія:

  • Вищий антикорупційний суд розглядає справу про обвинувачення Труханова у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 ККУ).

Ірина Балачук, УП
Теми: Одеса Труханов здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Одеський "медуніверситет": корупція за лаштунками 22 листопада 2019, 14:00
У мерію Одеси нагрянули з обшуками СБУ і ГПУ 22 листопада 2019, 13:11
Одеський аеропорт призупинив польоти через зламані шасі літака зі Стамбула 22 листопада 2019, 12:59
Усі новини
Головні новини
"На посаду через ліжко": міністр Криклій хоче звільнити скандальну заступницю
Аварія танкера під Одесою: екіпаж врятували
Коломойському законодавчо заборонять повернути Приватбанк
Бахматюка оголосили в розшук
Усі новини
їжа

10 продуктів, які сподобаються вашому мозку

Кіно

Що подивитись: 10 найкращих мінісеріалів 2010-х

Лайфхаки

Як проводити менше часу у смартфоні: 10 простих способів