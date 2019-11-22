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Міністр Криклій хоче звільнити заступницю через її переписку з пранкером

П'ятниця, 22 листопада 2019, 15:12
Міністр Криклій хоче звільнити заступницю через її переписку з пранкером

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Джерело: Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова: "Я неодноразово публічно наголошував, що сам формував свою команду, і залишаю за собою право змінювати її. Заступники міністра також обіймають політичні посади. Це означає, що якщо ти вважаєш, що міністра, в команді якого працюєш, нічого не цікавить крім того з чим ми боремось, цитую: "которого, видимо интересует только зароботок", ти, як заступник міністра, маєш повідомити правоохоронним органами всі відомі факти для подальшого розслідування та подати у відставку через категоричну не згоду з такими речами. Власне так я і запропонував зробити Олександрі Клітіній".

"Вона категорично відмовилась і сказала, що не бачить передумов для звільнення".

"Якщо у пані Клітіної є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, я прошу так само повідомити їх для розслідування компетентним органам, вважаю вони мають право знати більше за Джокера".

"Олександра Клітіна відмовилась йти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступний Уряду подання про її відставку від свого імені".

Деталі: Окремо Криклій наголосив, що для нього неприпустимі образи честі та гідності людини через її стать.

Що передувало: 19 листопада у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Також Клітіна начебто переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.

У переписці Клітіна розповідала, що їй важко працювати з Криклієм, що він її "посунув", щоб вона не займалась "Укрзалізницею", де "вони щось мутять з тендерами на локомотиви", що Криклій "агресивно реагує", коли вона на щось звертає його увагу і пропонує змінювати людей.

Також Клітіна писала, що вона зможе "потягнути міністерство", готова про це говорити з президентом Володимиром Зеленським, але на пропозицію підготувати матеріали на Криклія, яким, за словами Джокера, "незадоволений перший", відповідала "Ну, я не знаю, якось не гарно буде зливати свого шефа".

Українська правда

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Теми: Мінінфраструктури
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