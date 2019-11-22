"На посаду через ліжко": міністр Криклій хоче звільнити скандальну заступницю

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 16:12

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Джерело: Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова: "Я сам формував свою команду, і залишаю за собою право змінювати її. Я вкрай незадоволений відсутністю розуміння між Олександрою та командою міністерства інфраструктури...

Олександра Клітіна відмовилась йти у відставку в дусі європейської політичної традиції...

Я вважаю за необхідне винести на наступне засідання Уряду подання про її відставку від свого імені".

Що передувало: 19 листопада у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Українська правда
Теми: Мінінфраструктури


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