Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польська армія повертається до експлуатації радянських МіГ-29

Понеділок, 25 листопада 2019, 16:29

Польська армія знову буде використовувати винищувачі МіГ-29 попри серію аварій, які мали місце за їх участю у минулому.

Про це повідомляє Onet.pl.

"До використання війська залишається п'ять машин, ще 12 будуть допущені після виконання контрольних польотів", - повідомив інспектор ВПС Польщі Яцек Пшчола.

За словами інспектора, пілоти довіряють цим винищувачам і хочуть літати на них.

Процес відновлення польтів МіГ-29 триватиме мінімум півроку, до середини 2020 року.

За офіційними даними, польські Збройні сили мають 30 радянських винищувачів МіГ-29, 48 американських F-16 і 32 радянські Су-22.

Польоти Міг-29 були припинені 4 березня 2019 року після катастрофи одного з цих літаків. Пілотові тоді вдалося врятуватися. У попередній катастрофі восени минулого року загинув пілот.

"Європейська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаарміяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Польща
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: