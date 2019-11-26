Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль

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Вівторок, 26 листопада 2019, 17:24

У разі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти проєкту "Північний потік-2" запуск газопроводу може бути зірваний.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що ці санкції дійсно можуть допомогти не допустити запуск Nord Stream 2, особливо в світлі необхідності заключення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала дипломат.

За її словами, для України це є додатковим інструментом у переговорах.

Днями сенатор-республіканець Тед Круз висловив аналогічне переконання, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.

Нагадаємо, Конгрес США планує включити санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2" в оборонний бюджет на наступний рік.

Теми: санкції газ США Росія Європа


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