Twitter видалить акаунти, в які не заходили пів року

Соціальна мережа Twitter видалить неактивні акаунти і звільнить імена користувачів у грудні.

Джерело: The Verge з посиланням на представника компанії

Пряма мова: "Ми працюємо над очищенням неактивних облікових записів, щоб надати більш точну і достовірну інформацію, якій люди можуть довіряти через Twitter.

Ми почали активну роботу з багатьма обліковими записами, які не входили в Twitter більше шести місяців, щоб повідомити їм, що їх облікові записи можуть бути остаточно видалені через тривалу бездіяльність".

Деталі: Відзначається, що всі власники неактивних облікових записів отримують електронні листи з попередженням про необхідність увійти в систему до 11 грудня, щоб зберегти свій акаунт.

Так Twitter розраховує переконати людей, що потрібно користуватися соцмережею, якщо вони в ній зареєструвалися.

У компанії відзначили, що облікові записи не видалять за один день – цей процес може розтягнутися на багато місяців, тому важко сказати, коли звільняться нікнейми.

Видалення акаунтів торкнеться тих, хто закинув Twitter, а також тих, хто помер.

За даними представника компанії, на даний час у них немає можливості увічнити чийсь обліковий запис після смерті, але команда обмірковує, як це зробити в майбутньому.