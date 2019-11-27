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ДБР: Працівники департаменту СБУ вимагали гроші в бізнесу

Середа, 27 листопада 2019, 09:19
ДБР: Працівники департаменту СБУ вимагали гроші в бізнесу

Керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України причетне до отримання хабарів від підприємців, заявляє Державне бюро розслідувань.

Джерело: повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook

Пряма мова: "За попередньою версією слідства, працівники згаданого Департаменту (ДОДТЛ – ред.) систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам.

З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств.

ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження".

Деталі: За попередньою версією слідства, схема була така: перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав керівникам управлінь та відділів перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші, а потім давав команду "тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму".

Гроші, які деякі підприємці погоджувалися сплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства.

Частина коштів проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДОДТЛ СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям ДОДТЛ, задіяним у схемі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів.

За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом 3 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУДБРхабарбізнес
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