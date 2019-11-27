Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи

Середа, 27 листопада 2019, 09:28

27 листопада 2019 починається період головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи – основному керівному органі цієї організації.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС Грузії, зазначивши пріоритети цієї організації на пів року.

В історії незалежної Грузії це буде першим випадком, коли ця держава очолюватиме міжнародну організацію, підкреслили в Тбілісі.

Церемонія передачі головування Грузії відбудеться у середу у Страсбурзі за участі міністра закордонних справ цієї держави Давіда Залкаліані. Період головування Грузії триватиме до 15 травня 2020 року.

Грузія визначила чотири пріоритети для свого головування:

- Права людини та захист навколишнього середовища;
- Залучення громадськості до ухвалення рішень;
- Дружня до дітей судова система (із залучення кращого досвіду реституційного правосуддя);
- Зміцнення демократії через освіту, культуру та молодіжні програми

Варто підкреслити, що після безумовного зняття санкції з Російської Федерації в червні минулого року Рада Європи перебуває у кризі. Тривають розмови про реформування організації, до розробки якої буде залучений Комітет міністрів – орган, у якому головуватиме Грузія.

Теми: ГрузіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: