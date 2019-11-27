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Перший міністр Шотландії заявила про намір провести референдум за незалежність

Середа, 27 листопада 2019, 16:30

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен представила передвиборний маніфест Шотландської національної партії (SNP) з намірами проведення референдуму за незалежність від Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Основним посланням маніфесту є "уникнути Brexit і зяти майбутнє шотландії у власні руки".

Маніфест стверджує, що SNP, вигравши більшість місць у Шотландії, надішле чіткий сигнал про те, що референдум про незалежність має відбутися наступного року.

Нікола Стерджен сказала, що країна зіткнулася з "фундаментальним питанням" про те, хто повинен вирішити її майбутнє.

"Демократично обраний шотландський парламент погодився з тим, що народу повинен бути наданий вибір щодо його майбутнього. Невиборний уряд консерваторів у Вестмінстері не має права скасувати це рішення. Не повинно бути ніякого вестмінстерського вето на право народу Шотландії вирішувати своє власне майбутнє" – заявила Стерджен.

SNP отримала 35 місць на останніх загальних виборах в 2017 році, що робить її третьою за величиною партією в парламенті Британії.

Стерджен каже, що вона відкрита для формування "прогресивного альянсу" з іншими партіями після виборів, але виключила укладення угоди з консерваторами або вступ у формальну коаліцію з лейбористами.

Теми: референдумВелика Британія
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