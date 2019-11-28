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Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%

Четвер, 28 листопада 2019, 09:47
Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%

Частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, у кінці листопада 2019 року зменшилася до 52%, і до 36% зросла частка тих, хто не схвалює дій президента.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "До Володимира Зеленського позитивно ставляться в кінці листопада 52% опитаних, негативно – 19%.

Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% в вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада".

 

Деталі: Крім того, в кінці місяця погіршилася оцінка дій Зеленського порівняно з початком листопада. Зокрема, на 10 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює роботу Зеленського (з 64% до 54%), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).

 

Дослідження проводилося з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.  

Опитування не проводилося на тимчасово окупованій території - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС з 4 по 7 листопада,  з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

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Українська правда

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Теми: Зеленськийрейтингопитуваннясоціологіяпрезидент
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