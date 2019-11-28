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Зеркаль написала заяву про відставку

Четвер, 28 листопада 2019, 13:55
Зеркаль написала заяву про відставку

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеркаль опублікувала заяву на своїй сторінці у Facebook. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною", - написала вона.

Зеркаль також подякувала тим, з ким працювала останні п’ять років.

 

Раніше вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

Нагадаємо:

  • 19 листопада Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.
  • Вона також припустила, що після її відставки Україну у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН представлятиме посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
  • Президент Володимир Зеленський у травні призначив Зеркаль на посаду в тогочасну ще Адміністрацію президента. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком його офісу.
  • Однак того ж дня указ про призначення Зеркаль зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований.
  • За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керівництвом АП, а саме з главою адміністрації Андрієм Богданом.

Теми: Кабінет міністрів
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