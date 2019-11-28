Зеркаль написала заяву про відставку

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеркаль опублікувала заяву на своїй сторінці у Facebook. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною", - написала вона.

Зеркаль також подякувала тим, з ким працювала останні п’ять років.

Раніше вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

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