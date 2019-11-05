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Україна готова до зупинки транзиту російського газу – Оржель

Вівторок, 5 листопада 2019, 05:15
Україна готова до зупинки транзиту російського газу – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Джерело: виступ Оржеля в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в підземних українських газосховищах рекордна кількість газу... Проте ми в ніякому разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу".

Деталі: Міністр наголосив, що для України пріоритетом все ж таки залишається отримання коштів за транзит газу. 

Нагадаємо:

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".
  • Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.
  • Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.
  • Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
  • Пізніше НАК "Нафтогаз України" подав до Стокгольмського арбітражу "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги" до російського "Газпрому".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: газРосіяНафтогазГазпром
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