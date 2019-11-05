Україна готова до зупинки транзиту російського газу – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Джерело: виступ Оржеля в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в підземних українських газосховищах рекордна кількість газу... Проте ми в ніякому разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу".

Деталі: Міністр наголосив, що для України пріоритетом все ж таки залишається отримання коштів за транзит газу.

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