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Путін закликав "Нафтогаз" та "Газпром" обнулити взаємні претензії 

Четвер, 31 жовтня 2019, 03:00
Путін закликав Нафтогаз та Газпром обнулити взаємні претензії 

Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на слова Путіна

Деталі: За словами російського президента, "Газпром" готовий постачати газ українській стороні на нижчою ціною, ніж вона платить по реверсу.

Для цього Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки.

Пряма мова: "Питання виключно в сфері суперечок арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, $7 млрд намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку. Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі".

"Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу на Україну, причому зі значним зниженням ціни на відміну від тієї, яку споживачі газу російського отримують на Україні сьогодні", – сказав він, коментуючи недавні тристоронні газові консультації.

Нагадаємо:

  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".
  • Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.
  • Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.
  • У вівторок виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінНафтогазГазпромгаз
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