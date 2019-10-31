Путін закликав "Нафтогаз" та "Газпром" обнулити взаємні претензії 

Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Джерело: російське агентство ТАСС з посиланням на слова Путіна

Деталі: За словами російського президента, "Газпром" готовий постачати газ українській стороні на нижчою ціною, ніж вона платить по реверсу.

Для цього Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки.

Пряма мова: "Питання виключно в сфері суперечок арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, $7 млрд намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку. Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі".

"Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу на Україну, причому зі значним зниженням ціни на відміну від тієї, яку споживачі газу російського отримують на Україні сьогодні", – сказав він, коментуючи недавні тристоронні газові консультації.

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