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Центральні станції київського метро відновили роботу: вибухівки не знайшли

Вівторок, 5 листопада 2019, 10:28

КП "Київський метрополітен" відновив роботу станцій "Майдан Незалежності" та "Палац спорту", які закривали через повідомлення про замінування.

Джерело: пресслужба КП у Facebook

Дослівно: "Метрополітен працює у звичайному режимі".

Деталі: У пресслужбі метрополітену повідомили, що станції Майдан Незалежності" та "Палац спорту"перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Що було раніше: Близько 9:30 станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" та пересадочні вузли на них закрили у зв’язку з повідомленням про замінування.

Теми: метроКиїв
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