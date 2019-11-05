Кияни пережили другу найтеплішу ніч за 139 років

У Києві 4 листопада метеорологи зафіксували два температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "За даними метеостанції температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено".

Деталі: За минулу добу 4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 оС, що на 2,7°С вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році.

Середньодобова температура склала +12,9°С, що на 0,6°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

За кліматичними даними таке значення відповідає 21 вересню.

Нагадаємо: За прогнозами синоптиків, найближчої доби в Україні буде тепло і сухо, дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України. Температура у столиці +16+18 градусів.