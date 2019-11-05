"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині

Колишній народний депутат та основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький фактично заволодів уже понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складають паї для АТОвців.

Джерело: публікація "Наші гроші. Львів"

Деталі: Товариство з обмеженої відповідальністю "Еко ферма Едем" 13 вересня 2019 року офіційно стало власником 65,51 га в селі Стрілки.

На кадастровій карті це три ділянки, які призначені для ведення особистого селянського господарства. За даними Держгеокадастру, нормативно грошова оцінка трьох ділянок становить 353,12 тис. грн.

Офіційною засновницею "Еко ферми Едем" ще донедавна була головна бухгалтерка відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA Галина Середницька.

Проте кілька місяців тому засновником фірми стало ТОВ "Узлісся", кінцевим бенефіціаром якого є Ігор Кривецький.

Три ділянки загальною площею у 65,51 га поблизу Стрілок були утворені з паїв площею 2 га, які сільська рада Стрілок надала учасникам АТО та місцевим мешканцям для ведення сільського господарства ще у 2017 році.

На початку 2019 року ці 29 ділянок були об’єднані у три великі ділянки та передані у приватну власність.

Тривалий час на Публічній кадастровій карті інформація про власність була прихована. Чиновники Держгеокадастру – як обласні, так і районні, – на офіційні запити не відповідали.

Дослівно журналісти: "Серед власників ділянок по 2 га, з яких були сформовані ділянки для Кривецького, були і одіозні львівські активісти. Зокрема, відомі участю у вуличних акціях у Львові члени "Української спілки учасників АТО" та засновники житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів "Патріот-1, -2, -3". Це Олег Дудок, Андрій Різничок та Костянтин Дерюгін.

Свою ділянку у Стрілках віддав чи продав "Еко фермі Едем" і заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи в/ч А0284 Володимир Барбарич.

Також кілька ділянок тут сільська рада надавала місцевим мешканцям, які мають безпосередній стосунок до Edem Resort Medical & SPA. Це керівник служби безпеки цього курорту Юрій Волковський, або директор готелю Edem Resort &SPA та готелю "Жорж" Олег Магулка. Крім того батько, брат та сестра Олега Магулки також отримували тут по 2 га, які стали частиною великих ділянок".

Раніше фірми, афілійовані з Ігорем Кривецьким, вже стали власниками 52 га через масовий викуп землі сільськогосподарського призначення людьми з оточення "свободівця". Викуповували земельні ділянки, в тому числі, в учасників АТО та їхніх родичів.

Ігор Кривецький та його дружина Ольга у винограднику готелю Edem Resort Facebook Edem Resort Medical & Spa

За даними Zaxid.net, тоді лише головна бухгалтерка підприємства Галина Середницька скупила 25 ділянок на території Стрілківської сільради.

Фактично, зараз Ігорю Кривецькому належить понад 110 га в Перемишлянському районі Львівської області.

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