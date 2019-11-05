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Нардепи Льовочкіни володіли банком, причетним до відмивання $20 млрд – ЗМІ

Вівторок, 5 листопада 2019, 14:13
Нардепи Льовочкіни володіли банком, причетним до відмивання $20 млрд – ЗМІ

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій та Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками банку Trasta Komercbanka, причетного до масштабної схеми, яка дозволила вивести з Росії мільярди доларів.

Джерело: "Слідство. Інфо" з посиланням на матеріал Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP 

Деталі: Журналісти з’ясували, що за допомогою тіньової фінансової оборудки з російських банків на фіктивні компанії вивели понад 20 мільярдів доларів. Це були гроші організованої злочинності або кошти, виведені з бюджету Росії впродовж 2011-2014 років. Одним із банків, через який виводили кошти, був саме латвійський Trasta Komercbanka.

Відзначається, що трохи менше десяти відсотків Trasta Komercbanka належали громадянину США Чарльзу Трехерну. Однак, з листування Льовочкіних стало відомо, що Трехерн фактично управляв їхнім сімейним бізнесом. Зокрема, під наглядом Юлії Льовочкіної він керував майже 40 офшорними фірмами, французькою віллою та колекцією творів мистецтва, які їм належали.

Трехерн мав приховувати, що депутати володіють цими активами. Зокрема, про це в електронному листі просив Трехерна один з юристів сім’ї Льовочкіних.

Ще одним співвласником Trasta Komercbanka був ексрегіонал та діловий партнер Льовочкіних Іван Фурсін. Йому належали ще 33% банку. Інші 43% банку належали гендиректору банку Ігорю Буймістеру, якого журналісти також називають бізнес-партнером Льовочкіних.

Крім того, розслідувачі встановили, що у 2010 році Трехерн пояснював секретареві Юлії Льовочкіній, як правильно скласти підроблений контракт. З його допомогою потім перераховували кошти через офшорну компанію Lynform Capital, яка також фігурувала в розслідуванні про фінансову оборудку.

Водночас у прес-службі партії "Опозиційної платформи - За життя" "Українській правді" заявили, що "інформація про те, що народний депутат України Сергій Льовочкін та народний депутат України Юлія Льовочкіна є акціонерами Trasta Komercbanka не відповідає дійсності".

"Прикро, що у гонитві за сенсаційністю деякі ЗМІ використали фейкові джерела, на яких побудували свої припущення. Нагадаємо, відповідно до українського законодавства, уся власність державних службовців вказана у їхніх деклараціях, доступ до яких є відкритим", - заявили в ОПЗЖ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖЛьовочкінВерховна Радакорупція
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