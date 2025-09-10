Усі розділи
УП: У Дубаї Христенка возили до консульства під охороною, а після відмови свідчити арештували

Михайло Ткач, Анастасія ПроцСереда, 10 вересня 2025, 14:47
УП: У Дубаї Христенка возили до консульства під охороною, а після відмови свідчити арештували
ФЕДІР ХРИСТЕНКО. ФОТО: ХРИСТЕНКО У FACEBOOK

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, на початку серпня народного депутата IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ" Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, кілька разів під охороною доставляли до українського консульства в Дубаї, щоб отримати свідчення проти співробітників НАБУ, а згодом арештували.

Джерело: стаття УП "Виграли битву, але не війну. Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення"

Деталі: У матеріалі йдеться про те, що на початку серпня представники Служби безпеки України намагалися встановити контакт з Христенком у Дубаї, щоб отримати від нього свідчення проти співробітників НАБУ. 

Дослівно зі статті: "Вони хотіли отримати свідчення на співробітників НАБУ, які фігурують в операції Служби безпеки щодо російського впливу. 

В СБУ тоді таку інформацію не підтвердили і не спростували, а сам Христенко у переписці з журналістами УП декілька разів наголосив на загрозі своєму життю.

Тоді, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, нардепа кілька разів у супроводі охорони возили в українське консульство, а згодом взагалі арештували. Це може свідчити про те, що Христенко відмовився давати свідчення".

Деталі: Зазначається, що минулого тижня Христенко перестав відповідати на запитання журналістів і навіть не відкривав повідомлення. Невдовзі співрозмовники УП повідомили, що його можуть екстрадувати в Україну протягом кількох днів.

6 вересня СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про затримання Христенка в Україні. За даними джерел УП, у ніч проти цього дня він перетнув кордон із Молдовою через пункт "Староказаче" на Одещині, а вже вдень йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Що передувало: 

  • Напередодні великої війни Христенко втік за кордон. Він мешкав в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.
  • У грудні 2023 року проєкт журналістських розслідувань "Схеми" дізналися, що народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з України ще 14 лютого 2022 року і тепер живе там у квартирі площею 173 квадратних метри.
  • 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
  • 6 серпня УП повідомило про те, що співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в операції силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.
  • 13 серпня Служба безпеки України оголосила в розшук Христенка.
  • 5 вересня три джерела "Української правди" у правоохоронних органах і політичних колах повідомили, що  Христенка можуть екстрадувати з Дубаю в Україну.
  • Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
  • За даними ZN.UA, Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а "просто передали" за політичною домовленістю, і він нібито має дати свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який утримується в СІЗО СБУ.

Знати більше: "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"

Читайте також Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни

