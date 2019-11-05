Експосадовець "Укроборонпрому" намагався "заробити" $2,5 млн на продажу заводу "Маяк"

Правоохоронці викрили колишнього посадовця заводу "Маяк", що входить до концерну "Укроборонпром", який намагався "заробити" на продажі державного майна 2,5 мільйона доларів США.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Києва, поліція Києва

Деталі: Слідчі з’ясували, що ексзаступник генерального директора заводу "Маяк" обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному рішенню із придбання майнового комплексу ПАТ "Завод "Маяк" через Систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен мав заплатити за комплекс у Києві лише 2 мільйони американських доларів.

Силовики затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди у сумі 200 тисяч доларів США.

За даними Української правди, ім'я підозрюваного Віктор Діденко.

Заступник начальника відділу слідчого управління поліції Києва Яків Мельник розповів, що фігурантами справи є ще троє осіб: один чоловік і двоє жінок.

Пряма мова: "Фактично дані особи не мали жодних повноважень передавати у власність майно підприємства. Однак вони вигадали шахрайську схему для незаконного збагачення. Аби реалізувати свої наміри, радник керівника змовився з першим заступником голови правління підприємства, адвокатом та ріелтором. Фігуранти пообіцяли потерпілому, що за 200 тисяч доларів США він нібито зможе оформити на себе майновий комплекс".

На території заводу та у приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району тривають обшуки.

Перевіряється причетність до оборудки нинішнього керівництва заводу.

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