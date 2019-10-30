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Малюська розказав, як АРМА займалась рейдерством

Середа, 30 жовтня 2019, 16:33

Міністр юстиції Денис Малюська розказав, як Агентство з розшуку і менеджменту активів займалась рейдерством.

Джерело: інтерв’ю Малюськи Українській правді

Деталі: За словами міністра, у рейдерських схемах при минулій владі використовувалась державна система електронних торгів, що реалізує заарештоване майно (СЕТАМ).

Пряма мова: "Там проблемних питань дуже багато, тому що СЕТАМ і зараз ще повністю не вийшов з однієї, фактично рейдерської схеми. Цю схему кілька днів тому ми зупинили, можливо, не повністю, але в більшій її частині".

Він розказав, що через цю систему реалізовувалось заарештоване Агентством з розшуку і менеджменту активів майно.

Пряма мова: "Є таке відомство як АРМА. Законодавство щодо АРМИ прописане настільки продумано, що навіть якщо трапляється якесь рейдерство, то винних немає. Більше того, усі учасники навіть зупинити цей процес не мають права, тому учасники незаконних дій почувалися у безпеці".

Що відбувалося? Відкривається якесь кримінальне провадження – не принципово яке, в рамках якого прокурор може попросити суд арештувати яке-небудь майно. Ну, наприклад, нерухомість якусь – будівлю, земельну ділянку. Її арештовують, передають в АРМУ. Зовні виглядає, що нічого страшного не відбулося".

Малюська пояснив, що у АРМА немає повноважень просто зберігати майно. Вони мають або передати в управління, або продати. І вони продають.

Пряма мова: "Ціна, як правило, вкрай низька. Вона навіть ринкова була би низькою, тому що тут надзвичайний продаж – тут арештоване майно, кримінальне провадження, власник проти. А там ще й були майстри, які навіть низьку ринкову ціну занижували нижче плінтуса".

Міністр висловив думку, що кілька ключових людей в АРМА будуть звільнені протягом найближчого часу. Він не назвав конкретних імен, за його словами, це "ключові персонажі, які не були достатньо ініціативними, щоб ця історія припинилася".

При цьому він припустив, що попередні торги можуть бути переглянуті.

Водночас Малюська додав, що СЕТАМ стане повноцінним учасником системи ProZorro і буде торгувати через неї.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстрейдерство
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