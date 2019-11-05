Вибори в Раду: ЦВК нарешті назвала переможця в останньому окрузі

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі № 198 на Черкащині і визнала обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Джерело: пресслужба ЦВК, коментар речника ЦВК Костянтина Хівренка "Українській правді"

Дослівно: "Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 198, визнавши обраним народним депутатом України в цьому окрузі Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, освіта вища, народного депутата України, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійного, самовисування".

Деталі: За результатами виборів, оприлюдненими на сайті ЦВК, Рудик отримав 28,91% виборців. Друге місце посіла кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Речник ЦВК пояснив, що тепер Рудика мають зареєструвати нардепом і він складе присягу.

Пряма мова: "Згідно з законом "Про вибори народних депутатів" ЦВК повинна оприлюднити результати позачергових виборів нардепів в ОВО № 198 із зазначенням відомостей про обраного народного депутата в "Голосі України"... Потім його присяга в Раді".

Чому це важливо: До цього часу ОВО №198 – залишався єдиним округом, де не були встановлені офіційні результати позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Реєстрація Рудика нардепом довший час була предметом судового оскарження.

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