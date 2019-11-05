Вибори в Раду: ЦВК нарешті назвала переможця в останньому окрузі

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Вівторок, 5 листопада 2019, 16:17

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі № 198 на Черкащині і визнала обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Джерело: пресслужба ЦВК, коментар речника ЦВК Костянтина Хівренка "Українській правді"

Дослівно: "Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 198, визнавши обраним народним депутатом України в цьому окрузі Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, освіта вища, народного депутата України, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійного, самовисування".

Деталі: За результатами виборів, оприлюдненими на сайті ЦВК, Рудик отримав 28,91% виборців. Друге місце посіла кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Речник ЦВК пояснив, що тепер Рудика мають зареєструвати нардепом і він складе присягу.

Пряма мова: "Згідно з законом "Про вибори народних депутатів" ЦВК повинна оприлюднити результати позачергових виборів нардепів в ОВО № 198 із зазначенням відомостей про обраного народного депутата в "Голосі України"... Потім його присяга в Раді".

Чому це важливо: До цього часу ОВО №198 – залишався єдиним округом, де не були встановлені офіційні результати позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Реєстрація Рудика нардепом довший час була предметом судового оскарження. 

Передісторія:

  • 29 серпня стало відомо, що суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика за результатами позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 на Черкащині.
  • 29 серпня апарат Ради відмовився видавати Рудику посвідчення народного депутата. Самовисуванець обурився і навіть викликав поліцію. Він заявив, що зранку в сесійній залі склав присягу і тепер є нардепом.
  • За словами Рудика, його перемогу в окрузі оскаржила в судах його опонентка від партії влади.
  • Сергій Рудик - колишній "свободівець", народний депутат 8 скликання.
  • Він - фігурант справи щодо викрадення людей на Дніпропетровщині, у якому звинувачували керівника партії "Укроп" Геннадія Корбана, коли той був заступником губернатора області.
  • Так на посаді голови державної агенції земельних ресурсів 14 серпня 2014 року Серій Рудик приїхав до Дніпропетровської області з робочою поїздкою, а через деякий час з'явилося повідомлення про його зникнення. Пізніше Корбан заявив, що Рудику видали повну військову екіпіровку і відправили на фронт.
  • Сам Рудик розповів, що його викрали і довго тримали в підвалі обласної адміністрації, давали сечогінні таблетки і не випускали в туалет, вимагаючи призначити свого керівника в обласне управління Держкомзему. За його словами, допитував його особисто Корбан в присутності 15 озброєних людей, а потім дав доручення виписати Рудику пропуск в батальйон "Дніпро".
  • На думку Рудика, через нерозслідування цієї справи у 2014 році пізніше стався ще один епізод із викраденням, у якому фігурував Корбан.

Валентина Романенко, УП
Теми: вибори ЦВК


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