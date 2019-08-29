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В останній момент суд скасував реєстрацію одного нардепа

Четвер, 29 серпня 2019, 16:19

Джерело: ЦВК, "Українська правда"

Суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика за результатами позачергових парламентських виборів 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 на Черкащині.

Докладно роз'яснення ЦВК: "28 серпня 2019 року постанову ЦВК від 21 серпня 2019 року та протокол про результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 198, складений Комісією 21 серпня 2019 року, було остаточно скасовано відповідними судовими рішеннями"

Деталі: Реєстрація Рудика нардепом є предметом судового оскарження. Шостий апеляційний адміністративний суд 28 серпня вирішив, що Центрвиборчком протиправно зареєструвала його нардепом. Рудик може оскаржити це рішення.

 

29 серпня апарат Ради відмовився видавати Рудику посвідчення народного депутата. Самовисуванець обурився і навіть викликав поліцію. Він заявив, що зранку в сесійній залі склав присягу і тепер є нардепом. За словами Рудика його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Рудик стверджує, що вищевказане судове рішення від 28 серпня не набрало чинності, адже не закінчився термін для подачі апеляції.

На засіданні парламенту у четвер представник мажоритарників Тарас Батенко попросив новообраного спікера парламенту Дмитра Разумкова розібратися з ситуацією.

За результатами виборів, оприлюдненими на сайті ЦВК, Рудик отримав 28,92% виборців. Друге місце займає кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Розрив між опонентами – 1015 голосів.

***Сергій Рудик - колишній "свободівець", народний депутат 8 скликання.

Він - фігурант справи щодо викрадення людей на Дніпропетровщині, у якому звинувачували керівника партії "Укроп" Геннадія Корбана, коли той був заступником губернатора області.

Так на посаді голови державної агенції земельних ресурсів 14 серпня 2014 року Серій Рудик приїхав до Дніпропетровської області з робочою поїздкою, а через деякий час з'явилося повідомлення про його зникнення. Пізніше Корбан заявив, що Рудику видали повну військову екіпіровку і відправили на фронт.

Сам Рудик розповів, що його викрали і довго тримали в підвалі обласної адміністрації, давали сечогінні таблетки і не випускали в туалет, вимагаючи призначити свого керівника в обласне управління Держкомзему. За його словами, допитував його особисто Корбан в присутності 15 озброєних людей, а потім дав доручення виписати Рудику пропуск в батальйон "Дніпро".

На думку Рудика, через нерозслідування цієї справи у 2014 році пізніше стався ще один епізод із викраденням, у якому фігурував Корбан.

Нагадаємо:

  • 28 серпня Центральна виборча комісія повідомила про реєстрацію всіх 424 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня: 225 по списках та 199 мажоритарників. 

Валентина Романенко, УП

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Теми: Верховна Рада
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