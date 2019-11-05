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Окупанти завели справу на ветерана кримськотатарського руху

Вівторок, 5 листопада 2019, 17:14

Стосовно голови Судакського регіонального меджлісу і ветерана кримськотатарського руху Ільвера Аметова порушено адміністративну справу.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Окупанти призначили засідання щодо Аметова в рамках адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 15.5 КоАП РФ на 7 листопада.

 

Раніше в будинку Аметова було проведено обшук. Співробітники силових структур винесли старовинні експонати зброї. Аметов утримує приватний історичний музей, в якому зібрані предмети культури, побуту та історії кримських татар. За словами власника, у нього є документи на всі вилучені експонати.

Проведена органами експертиза експонатів музею, зафіксувала, що ці "ножі" виготовлені в період середини 19-го і початку 20-го століття. У відповідності з діючими нормами до холодної зброї належать предмети, виготовлені після 1943 року, експонати вилучені в музеї Аметова до таких не належать.

Також силовики вилучили посвідчення члена Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо: Це не перший візит силовиків у дім Аметова. Так, 7 травня 2017 року також проводився обшук в його будинку. Крім того, в грудні 2015 року ФСБ навідувалася до представника Меджлісу кримськотатарського народу. Тоді свій візит силовики зв'язали з підривом у Херсонській області електроопор, якими подавалася електроенергія на півострів.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКрим
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