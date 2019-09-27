Окупанти у Криму вкотре обшукують одного з керівників Меджлісу
Російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.
Джерело: "Крим.Реаліі" з посиланням на власне джерело, "Кримська солідарність"
Деталі: Силовики пред'явили постанову на обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметову. Слідчі дії проводять без присутності адвоката.
За повідомленням активістів, окупанти прийшли відразу у два місця: у будинок Аметова, де наразі знаходиться він сам, і в його кафе, де перебуває одиться дружина кримчанина.
Ільвер Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. На посаду в Меджлісі він був обраний у 2011 році. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.
Що було раніше: Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.
Передісторія:
- У 2016 році підконтрольний окупантам суд в Криму ухвалив заборонити діяльність представницького органу кримськотатарського народу – Меджлісу.
- Заборону ініціювала скандально відома ставлениця Кремля на посаді "прокурора Криму" Наталія Поклонська.
- Формальним приводом для позову стало звернення нібито п'яти кримськотатарських організацій.
- Мін'юст Росії вніс Меджліс кримськотатарського народу в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких зупинена в РФ "у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності".
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