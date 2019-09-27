Окупанти у Криму вкотре обшукують одного з керівників Меджлісу

Російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.

Джерело: "Крим.Реаліі" з посиланням на власне джерело, "Кримська солідарність"

Деталі: Силовики пред'явили постанову на обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметову. Слідчі дії проводять без присутності адвоката.

фото: кримська солідарність

фото: кримська солідарність

За повідомленням активістів, окупанти прийшли відразу у два місця: у будинок Аметова, де наразі знаходиться він сам, і в його кафе, де перебуває одиться дружина кримчанина.

Ільвер Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. На посаду в Меджлісі він був обраний у 2011 році. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.

Ільвер Аметов

Що було раніше: Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.

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