Окупанти у Криму вкотре обшукують одного з керівників Меджлісу

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:02

Російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста Ільвера Аметова в окупованому Судаку.

Джерело: "Крим.Реаліі" з посиланням на власне джерело, "Кримська солідарність"

Деталі: Силовики пред'явили постанову на обшук у всіх приміщеннях, що належать Аметову. Слідчі дії проводять без присутності адвоката.

 
фото: кримська солідарність
 
фото: кримська солідарність

За повідомленням активістів, окупанти прийшли відразу у два місця: у будинок Аметова, де наразі знаходиться він сам, і в його кафе, де перебуває одиться дружина кримчанина.

Ільвер Аметов – глава Судакського регіонального меджлісу і ветеран кримськотатарського руху. На посаду в Меджлісі він був обраний у 2011 році. У 2013 році чоловік відкрив музей кримськотатарського народу у дворі свого будинку.

 
Ільвер Аметов

Що було раніше: Окупанти вже проводили обшуки у Аметова у 2015 та 2017 роках. Два з половиною роки тому силовики побили і відвезли в невідомому напрямку сина кримскотатрского активіста.

Передісторія:

  • У 2016 році підконтрольний окупантам суд в Криму ухвалив заборонити діяльність представницького органу кримськотатарського народу – Меджлісу.
  • Заборону ініціювала скандально відома ставлениця Кремля на посаді "прокурора Криму" Наталія Поклонська.
  • Формальним приводом для позову стало звернення нібито п'яти кримськотатарських організацій.
  • Мін'юст Росії вніс Меджліс кримськотатарського народу в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких зупинена в РФ "у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності".

Українська правда

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Теми: Крим окупація кримські татари Меджліс


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