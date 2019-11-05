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Ліга Чемпіонів: "Челсі" та "Аякс" забили на двох вісім голів, "Барселона" не зуміла виграти у "Славії"

Вівторок, 5 листопада 2019, 23:08

У вівторок 5 листопада пройшли матчі 4 туру групового турніру Ліги Чемпіонів.

Англійський "Ліверпуль" у групі Е з рахунком 2:1 переміг бельгійський "Генк". В іншому матчі групи італійський "Наполі" в Неаполі не зумів переграти австрійський "Зальцбург". Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У групі F "Барселона" в домашньому матчі зіграла у "суху" нічию із чеською "Славією". Вольову перемогу в іншому матчі групи отримала дортмундська "Боруссія" в грі з італійським "Інтером". Німецька команда по ходу матчу поступалася з рахунком 0:2. Втім у другому таймі дортмундці забили три голи і перемогли з рахунком 3:2.

У групі G російський "Зеніт" у Санкт-Петербурзі з рахунком 0:2 програв німецькому "Лейпцигу". В іншому матчі групи французький "Ліон" з рахунком 3:1 здолав португальську "Бенфіку".

Найбільш видовищні матчі пойшли в групі H. "Челсі" в Лондоні зіграв унічию з рахунком 4:4 з нідерландським "Аяксом". Ще на 55-й хвилині гри "Аякс" вигравав у "Челсі" - 4:1. За 15-ть хвилин англійці забили три м`ячі і зрівняли рахунок. Забили "сині" і п`ятий гол у ворота гостей, але він був скасований рефері через гру рукою гравця "Челсі" в атаці. "Аякс" з 68-ї хвилин грав удев`ятьох. За 30-ть секунд два гравці нідерландського клубу примудрилися отримати по другій жовтій картці, заслуживши вилучення.

В іншому матчі групи іспанська "Валенсія" розгромила французький "Лілль" з рахунком 4:1. Зазначимо, що після першого тайму "Лілль" вів у рахунку з рахунком 1:0.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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