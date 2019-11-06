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ООС: бойовики РФ обстріляли українські позиції в районі Кримського

Середа, 6 листопада 2019, 06:10

5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт військових

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли.

3 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

"Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
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