ООС: бойовики РФ обстріляли українські позиції в районі Кримського

5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт військових

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли.

3 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

"Вчора, 5 листопада, поранень внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.