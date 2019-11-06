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Серіал "Слуга народу" з Зеленським крутитимуть на центральному ТБ в Білорусі

Середа, 6 листопада 2019, 10:55

З 11 листопада основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1" покаже український серіал "Слуга народу" в вечірній прайм-тайм.

Джерело: Агентство теленовин Белтелерадіокомпанія

Дослівно: "Усі сезони цього багатосерійного фільму глядачі "Білорусь 1" зможуть побачити в вечірній прайм-тайм – о 20:00 з понеділка по п'ятницю. В ефір виходитиме по два епізоди картини "Слуга народу"". 

Деталі: Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", виходив в Україні з листопада 2015 року по березень 2019 року. Головну роль в ньому зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

"Слуга народу" – комедійний політичний телесеріал, який розповідає історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька.

Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 ​​хв).

Українська правда

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Теми: БілорусьСлуга народутелебачення
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