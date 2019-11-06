"Слуга народу" не виключив, що "чиновники" бойовиків потраплять в нову владу
Середа, 6 листопада 2019, 12:12
Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко не виключає, що в результаті повернення під контроль Києва ОРДЛО, окремі нинішні тамтешні "чиновники" залишаться при владі.
Про це він розповів в коментарі Донбасс.Реаліі.
"Мені здається, що і на тій стороні (в ОРДЛО – ред.) є професійні люди, все одно є притомні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення території (в Україну – ред.), але з різних причин залишаються там… Я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади", - сказав він.
Нагадаємо:
- В кінці жовтня у Маріуполі пройшов інвестиційний форум, на якому президент Володимир Зеленський порівняв Україну з компанією Apple та особисто пообіцяв захист кожному інвестору.
- Зеленський неодноразово заявляв, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 23 жовтня народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. У серпні 2014 він став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" - дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.