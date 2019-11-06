"Слуга народу" не виключив, що "чиновники" бойовиків потраплять в нову владу

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко не виключає, що в результаті повернення під контроль Києва ОРДЛО, окремі нинішні тамтешні "чиновники" залишаться при владі.

Про це він розповів в коментарі Донбасс.Реаліі.

"Мені здається, що і на тій стороні (в ОРДЛО – ред.) є професійні люди, все одно є притомні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення території (в Україну – ред.), але з різних причин залишаються там… Я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади", - сказав він.

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