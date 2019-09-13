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Вибори на Донбасі лише як виведуть війська – Зеленський

П'ятниця, 13 вересня 2019, 18:51
Вибори на Донбасі лише як виведуть війська – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

Джерело: спільний брифінг президента Володимира Зеленського та президента Естонії Керсті Кальюлайд в Києві

Пряма мова Зеленського: "Це питання спочатку обміну людей, потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петровському. Потім тільки ми будемо говорити про розведення військ по всій території, це 400 км. Тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях...

Вибори там мають бути, але виключно за українським законодавством. Подробиці й терміни я не можу з вами обговорювати".

Деталі: На питання, чи буде спочатку виведення військ, а потім вибори на Донбасі, Зеленський відповів: "А що, може бути по-іншому?"

Водночас, 12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмайера" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.

Цьому передувала: заява міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що влада України хотіла би провести місцеві вибори по всій країні, включно з тимчасово непідконтрольною уряду територією Донбасу.

Передісторія:

  • 28 серпня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові домовилися про швидке проведення саміту в "нормандському форматі" для обговорення мирного процесу.
  • 29 серпня президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі Зеленським підтвердив намір провести зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.
  • 2 вересня в Берліні радники голів держав "нормандського формату" зустрілися, але не узгодили дату саміту голів держав "нормандського формату".
  • Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів: розвести сили в Петровському й Золотому і узгодити формулу Штайнмайера.
  • Росія та Україна обопільно звільнили утримуваних осіб за формулою "35 на 35".
  • 7 вересня Зеленський з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися найближчим часом обговорити дату зустрічі в "нормандському форматі" та інші кроки.
  • 30 червня відбулося розведення сил у Станиці Луганській, там почали відбудовувати міст.
  • Україна сподівається на розведення сил у Золотому та Петровському у найближчі тижні.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвибориДонбас
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