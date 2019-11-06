Зеленський "в шоці" від заводу Малишева і просить Гончарука зібрати уряд

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Середа, 6 листопада 2019, 14:14

Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів зібрати нараду для покращення ефективності та умов праці на підприємствах оборонного комплексу.

Джерело: промова Зеленського в Харкові, де говорять про проблеми "Укроборонпрому"

Пряма мова: "Чому у Харкові у будь-якій будівлі дуже холодно? Хотів запитати і мера, і голову державної адміністрації.

У нас більше 10% підприємств "Укроборонпрому" знаходяться на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, на легендарному заводі Малишева. Я в шоці. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували. А за радянських часів було 900 танків на рік.

Заборгованість по зарплатах страшна – до 4 років. Дуже низька заробітна плата. Наприклад, на авіаційному заводі – 3,5 тисячі гривень. Як може людина поважати себе і працювати на державу?  

Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Ми як до скота до людей ставимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, поважали Україну, щоб вони нікуди не їхали і щоб підприємства у нас працювали"

Деталі: Президент попросив, щоб прем’єр-міністр "зібрав весь уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів".

"Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, скільки танків, чому ми для когось – для Таїланду – робимо, а для України не робимо? Чому у нас є прекрасні літаки і прекрасні конструктори – тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає?", – обурився Зеленський.

Він звернувся до гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса: "Я попрошу Вас з урядом з'єднатися. Щоб ми упродовж тижня знайшли цю дату на зустріч. Нехай на вихідних. Поки не зима – бо я розумію, що умови не зміняться і взимку люди працюватимуть у тих самих умовах"

Абромавичус зазначив, що у Харківській області 18 підприємств. Він озвучив проблеми військово-промислового комплексу загалом.

Знати більше:  Як Зеленський у Харкові на заводі замерзав і губернатора представляв

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленський Харків Укроборонпром


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