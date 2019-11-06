Абромавичус: Більша частина оборонного замовлення йшла колишнім політикам

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Середа, 6 листопада 2019, 14:51

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що компанії, пов'язані з колишніми політиками, отримували більшу частину державного оборонного замовлення.

Про це він сказав на нараді з проблемних питань діяльності держконцерну "Укроборонпром" за участю президента Володимира Зеленського в Харкові.

"Проблеми, насправді, існують на всіх підприємствах ... Проблеми глибокі, в основному фінансово-управлінського підходу, в тому числі і "завдяки" попередньому керівництву", – сказав Абромавичус.

"Частина компаній "Укроборонпрому" в державному оборонному замовленні постійно падає – впала практично до 30% в цьому році, в той час як приватна частина збільшується...", – зазначив він.

"Але більша частина державного оборонного замовлення, яку зайняли приватні підприємці, відходила, на жаль, до компаній, пов'язаних із минулими політиками", – заявив Абромавичус.

"Ми їхні імена знаємо. Правоохоронні органи, вважаю, повинні розслідувати цей злочин проти країни. Потрібно розсекретити рахунки ДОЗ (державного оборонного замовлення - ред.)", – додав гендиректор "Укроборонпрому".

Зеленський перервав його: "А чого ми боїмося говорити імена? Куди йшли гроші? На замовлення чиїх підприємств? У чому проблема?".

Абромавичус відповів: "Ми знаємо, що (це) особи, наближені до прийняття рішень в оборонно-промисловому комплексі, включаючи керівників профільного комітету Верховної Ради".

"Є компанія "Українська бронетехніка", можливо; "Богдан"; компанія "Ленінська кузня"; деякі інші, які мали колосальний доступ до ДОЗ за рахунок, у принципі, колективу компаній "Укроборонпрому", який не отримував за це", – продовжив він.

Абромавичус вважає, що правоохоронні органи повинні займатися цим.

Він додав, що деякі підприємства працювали за рахунок експорту, адже експортна оцінка вища – хоча експорт теж падав.

Абромавичус анонсував, що новий "проривний, революційний" законопроєкт про державні оборонні закупівлі буде незабаром подано до Верховної Ради.

"Ціноутворення для оборонних підприємств буде зроблено зовсім по-іншому – зможемо заробляти більші гроші", – заявив він.

Передісторія:

  • У Верховній Раді VIII скликання комітет із питань національної безпеки й оборони очолював Сергій Пашинський ("Народний фронт"), якого зараз взяли під варту за поранення людини 31 грудня 2016 року.
  • ТОВ "Українська бронетехніка" пов'язували з Пашинським, хоча конструкторсько-виробниче підприємство заперечувало цей зв'язок. Директор фірми Олександр Кузьма є родичем відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником Пашинського на громадських засадах.
  • ТОВ "Українська бронетехніка" штрафували за невиконання умов контракту в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин.
  • Бенефіціаром ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" вважається колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський (Свинарчук). Йому 18 жовтня повідомили про підозру за махінації з закупівлями за участю дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Гладковський вийшов із-під варти після внесення застави.
  • Олег Гладковський – один із головних екс-бізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко.
  • ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" понад 20 років належало Петру Порошенку, а восени 2018 року його придбала група "ТАС" Сергія Тігіпка.

    Знати більше:  Як Зеленський у Харкові на заводі замерзав і губернатора представляв

Олена Рощенко, УП
Теми: Укроборонпром Абромавичус держзакупівлі виробництво Порошенко


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