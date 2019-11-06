Харківську ОДА очолив нардеп від "Слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Джерело: трансляція наради президента з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром" у Харкові

Деталі: Президент Володимир Зеленський вручив Кучеру посвідчення. Щоб зрозуміти проблеми регіону, глава держави порадив новому губернатору "вийти на вулицю і почути, про що говорять люди".

Пряма мова Зеленського: "Поки що вітаємо. А по результатах побачимо".

Пряма мова Кучера: "Мені дуже приємно, що ви довірили складну область. При цьому я налаштований на серйозну роботу. Всі пріоритетні завдання будуть озвучені трохи пізніше, коли буде проведено аудит. Але вже зараз хочу виокремити три напрямки: інвестиції, екологія та боротьба з корупцією".

Довідково: Олексій Кучер народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. За освітою адвокат, живе у Харкові. Обраний до Верховної Ради у 179 окрузі Харківщини від партії "Слуга народу".

У декларації кандидата на посаду Кучер не задекларував жодних доходів за 2018 рік. Лише вказав, що має 77 біткоїнів, вартістю майже 300 тисяч доларів, та тримає у готівці 87 тисяч доларів, його дружина має у готівці 205 тисяч доларів.

Згідно з документом, Кучер володіє двома квартирами у Харкові (61,9 кв. м. та 68,6 кв. м.) та ще однією харківською квартирою у 62,9 кв. м – спільно з дружиною.



Також у власності "слуги народу" земельна ділянка (у 62500 кв. м) у Новорайську Херсонської області.

Дружина нардепа володіє будинком (у 62 кв.м) і недобудованим будинком та двома земельними ділянками (у 103 і 1000 кв. м) у Люботині Харківської області.

Кучер володіє трьома авто (Lexus NX 200T 2017 року випуску, Volkswagen Рassat 2011 року випуску та вантажним ГАЗ-САЗ 3507 1987 року випуску), його дружина – двома (Audi Q5 2011 року випуску та Mitsubishi Outlander 2013 року випуску).

Також нардеп задекларував два годинники Rolex – свій і дружини.

Кучер володіє 11 акціями ПрАТ "Миколаївцемент" та 10% юридичної компанії "Дартлі Груп".