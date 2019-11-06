Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківську ОДА очолив нардеп від "Слуги народу"

Середа, 6 листопада 2019, 13:36
Харківську ОДА очолив нардеп від Слуги народу

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Джерело: трансляція наради президента з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром" у Харкові

Деталі: Президент Володимир Зеленський вручив Кучеру посвідчення. Щоб зрозуміти проблеми регіону, глава держави порадив новому губернатору "вийти на вулицю і почути, про що говорять люди". 

 

Пряма мова Зеленського: "Поки що вітаємо. А по результатах побачимо".

Пряма мова Кучера: "Мені дуже приємно, що ви довірили складну область. При цьому я налаштований на серйозну роботу. Всі пріоритетні завдання будуть озвучені трохи пізніше, коли буде проведено аудит. Але вже зараз хочу виокремити три напрямки: інвестиції, екологія та боротьба з корупцією".

Довідково: Олексій Кучер народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. За освітою адвокат, живе у Харкові. Обраний до Верховної Ради у 179 окрузі Харківщини від партії "Слуга народу".

У декларації кандидата на посаду Кучер не задекларував жодних доходів за 2018 рік. Лише вказав, що має 77 біткоїнів, вартістю майже 300 тисяч доларів, та тримає у готівці 87 тисяч доларів, його дружина має у готівці 205 тисяч доларів.

Згідно з документом, Кучер володіє двома квартирами у Харкові (61,9 кв. м. та 68,6 кв. м.) та ще однією харківською квартирою у 62,9 кв. м – спільно з дружиною.

Також у власності "слуги народу" земельна ділянка (у 62500 кв. м) у Новорайську Херсонської області.

Дружина нардепа володіє будинком (у 62 кв.м) і недобудованим будинком та двома земельними ділянками (у 103 і 1000 кв. м) у Люботині Харківської області.

Кучер володіє трьома авто (Lexus NX 200T 2017 року випуску, Volkswagen Рassat 2011 року випуску  та вантажним ГАЗ-САЗ 3507 1987 року випуску), його дружина – двома (Audi Q5 2011 року випуску та Mitsubishi Outlander 2013 року випуску).  

Також нардеп задекларував два годинники Rolex – свій і дружини.

Кучер володіє 11 акціями ПрАТ "Миколаївцемент" та 10% юридичної компанії "Дартлі Груп".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Харківська область
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському
Зеленський про удар по Первомайському: Росія хоче стати взірцем зі знищення життя
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: