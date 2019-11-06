На Донбасі поранили одразу чотирьох українських бійців

В зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення 4 військовослужбовців Об’єднаних сил.

Джерело: Повідомлення на Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

"Впродовж поточної доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил".

Деталі: Вказується, що тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Роботи з розмінування, за графіком, триватимуть до 9 листопада. Також українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське).

Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року при умові дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб.