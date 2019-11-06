Ляшко побився з Герусом через електроенергію "для людей" у VIP-терміналі "Борисполя"
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував "сцену" із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії.
Джерело: Ляшко і Герус у Facebook
Деталі: Ляшко зустрів Геруса нібито випадково у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя".
Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт.
Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом".
Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її.
Інцидент записували на відео.
Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками…"
Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію.
Звісно ж, претензія Ляшка це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст"..."
Нагадаємо:
- Обслуговування одного пасажира у ЗОДі VIP-терміналу "Борисполя" коштує близько 2 тис. грн.
- Громадський рух "Чесно" порахував, що 2018 року газета "Сегодня" олігарха Ріната Ахметова 95 разів публікувала матеріали про Олега Ляшка, тобто лідер "Радикальної партії" з'являвся у кожному третьому номері.
- Заступник голови "Радикальної партії" Андрій Лозовий регулярну появу Ляшка у ЗМІ олігарха пояснював тим, що "радикали" роблять "цікавий контент".
- "Чесно" зазначає, що фракція "Радикальної партії" в парламенті системно підтримувала фінансово вигідні Ахметову законопроекти та відстоювала коло його інтересів.