Ляшко побився з Герусом через електроенергію "для людей" у VIP-терміналі "Борисполя"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував "сцену" із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії.

Джерело: Ляшко і Герус у Facebook

Деталі: Ляшко зустрів Геруса нібито випадково у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя".

Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт.

Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом".

Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її.

Facebook

Інцидент записували на відео.

Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками…"

Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію.

Звісно ж, претензія Ляшка це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст"..."

Нагадаємо: