Ляшко побився з Герусом через електроенергію "для людей" у VIP-терміналі "Борисполя"

50595 переглядів
Середа, 6 листопада 2019, 21:28

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував "сцену" із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії.

Джерело: Ляшко і Герус у Facebook

Деталі: Ляшко зустрів Геруса нібито випадково у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". 

Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт.

Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом".

Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її.

 
Facebook

Інцидент записували на відео.

Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками…"

Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію.

Звісно ж, претензія Ляшка це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст"..."

Нагадаємо:

  • Обслуговування одного пасажира у ЗОДі VIP-терміналу "Борисполя" коштує близько 2 тис. грн.
  • Громадський рух "Чесно" порахував, що 2018 року газета "Сегодня" олігарха Ріната Ахметова 95 разів публікувала матеріали про Олега Ляшка, тобто лідер "Радикальної партії" з'являвся у кожному третьому номері.
  • Заступник голови "Радикальної партії" Андрій Лозовий регулярну появу Ляшка у ЗМІ олігарха пояснював тим, що "радикали" роблять "цікавий контент".
  • "Чесно" зазначає, що фракція "Радикальної партії" в парламенті системно підтримувала фінансово вигідні Ахметову законопроекти та відстоювала коло його інтересів.

Українська правда
Теми: Слуга народу Ляшко енергетика


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бійка Ляшка і Геруса: поліція відкрила провадження 7 листопада 2019, 11:31
Як Зеленський у Харкові на заводі замерзав і губернатора представляв 6 листопада 2019, 18:15
В СН хочуть, щоб Рябошапка взявся за пранкера, який тролив депутатів від його імені 6 листопада 2019, 15:40
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї