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Ляшко побився з Герусом через електроенергію "для людей" у VIP-терміналі "Борисполя"

Середа, 6 листопада 2019, 20:28
Ляшко побився з Герусом через електроенергію для людей у VIP-терміналі Борисполя

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував "сцену" із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії.

Джерело: Ляшко і Герус у Facebook

Деталі: Ляшко зустрів Геруса нібито випадково у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". 

Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт.

Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом".

Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її.

 
Facebook

Інцидент записували на відео.

Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками…"

Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію.

Звісно ж, претензія Ляшка це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст"..."

Нагадаємо:

  • Обслуговування одного пасажира у ЗОДі VIP-терміналу "Борисполя" коштує близько 2 тис. грн.
  • Громадський рух "Чесно" порахував, що 2018 року газета "Сегодня" олігарха Ріната Ахметова 95 разів публікувала матеріали про Олега Ляшка, тобто лідер "Радикальної партії" з'являвся у кожному третьому номері.
  • Заступник голови "Радикальної партії" Андрій Лозовий регулярну появу Ляшка у ЗМІ олігарха пояснював тим, що "радикали" роблять "цікавий контент".
  • "Чесно" зазначає, що фракція "Радикальної партії" в парламенті системно підтримувала фінансово вигідні Ахметову законопроекти та відстоювала коло його інтересів.

Українська правда

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Теми: Слуга народуЛяшко Олегенергетика
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