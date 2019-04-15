ЗМІ Ахметова піарили Ляшка, а скільки він заплатив їм – не ясно

2018 року газета "Сегодня" 95 разів публікувала матеріали про Олега Ляшка, тобто лідер "Радикальної партії" з'являвся у кожному третьому номері..

Такі підрахунки щодо видання олігарха Ріната Ахметова і екс-кандидата у президенти наводить громадський рух "Чесно".

Основні теми статей: пенсії, добробут металургів і шахтарів, "Нафтогаз", земля, діти, селяни, пальмове масло. Публікації про Ляшка виходили в рубриці "Актуально". Більшість із них написав один автор – Максим Образцов.

На останній сторінці газети зазначено, що матеріали з маркуванням "Актуально" є рекламними.

Крім того, тексти, присвячені Ляшку, зазвичай друкували на другій шпальті видання разом із фото "радикала". За інформацією рекламних агентств, за фіксоване місце на сторінці потрібно доплачувати близько 25%.

Сайт segodnya.ua теж не оминає увагою Ляшка: пише про його собаку, пісні, партію, дає коментарі політика з різних тем.

У грудні 2018 року заступник голови "Радикальної партії" Андрій Лозовий заперечував зв'язок партії з Ахметовим, а регулярну появу Ляшка та його однопартійців у ЗМІ олігарха пояснював тим, що "радикали" роблять "цікавий контент".

Заголовки матеріалів у газеті "Сегодня" були, наприклад, такі: "Ляшко требует кастрировать педофилов", "Наркобароны столько не зарабатывают на наркоте, сколько власть – на газе";, "Благодаря Ляшко в Харькове достроят метро", "Всем – цветы! Как Ляшко и его команда осчастливили женщин на 8 марта", "Ляшко спел с ветеранами фронтовые песни и станцевал в парке, "Ляшко в заводской столовке: "Люди труда должны быть в почете" тощо.

Були й матеріали про те, як Ляшко стояв біля фрезерного верстата, про його зустріч із харківською школяркою, яку принизили через те, що батьки не здали грошей на торт.

Були й привітання лідера "радикалів" із 8 Березня та інтерв'ю з ним.

За інформацією "Чесно", найдешевший офіційний варіант розміщення публікації в "Сегодня" – 14 675 гривень (за чверть шпальти). Отже, Ляшко мав би сплатити газеті щонайменше 1,3 мільйона гривень за згадки про нього та ще принаймні 234 тисячі гривень за два інтерв'ю.

У 2017 році в газеті "Сегодня" надрукували 72 матеріали про Ляшка. Згідно з фінансовими звітами "Радикальної партії", 2017 року за інформаційні послуги газеті "Сегодня" політсила заплатила 189 тисяч гривень.

А от у фінзвіті за 2018 рік таких видатків немає. 32 мільйони партія віддала компанії "Медіа Партнерство Баінг" із холдингу "Медіа Група Україна". Із цих грошей 8,4 мільйона сплатили за розміщення зовнішньої реклами, а 23,3 мільйона – за телевізійну рекламу.

На ТРК "Україна" рух теж помітив "матеріали з ознаками замовності", Ляшка запрошують до телестудії, часто він буває єдиним коментатором у сюжетах.

За підрахунками ГО "Детектор медіа", впродовж 2018 року Ляшко 193 рази з'являвся в новинному блоці каналу "Україна" – і з порушенням стандартів. Ще 69 разів "радикала" показували на телеканалі "Інтер".

Активно про лідера "Радикальної партії" розповідав і дніпровський "34 канал", власником якого теж є Рінат Ахметов. Торік Ляшко неодноразово з'являвся там у теленовинах, вів мову про "Нафтогаз", українське вугілля, профтехнавчання та Жовті Води.

Рух "Чесно" зазначає, що фракція "Радикальної партії" в парламенті системно підтримує фінансово вигідні Ахметову законопроекти та відстоює коло його інтересів.

Коментаря руху партія поки не дала.