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Ліга Чемпіонів: "Шахтар" у Загребі в драматичному матчі грає внічию з "Динамо"

Середа, 6 листопада 2019, 23:26

Донецький "Шахтар" у матчі 4 туру групового турніру Ліги Чемпіонів зіграв внічию 3:3 із загребським "Динамо".

Поєдинок пройшов у середу 6 листопада у Загребі.

Як і два тижні тому у Харкові, "гірники" першими відкрили рахунок в грі. На 13-й хвилині після пасу від Жуніора Мораєса забитим м’ячем відзначився Алан Патрік. На 26-й хвилині "Динамо" зрівнює рахунок. Після навісу з флангу Бруно Петкович продавив двох гравців "Шахтаря" і ударом головою пробиває Андрія П’ятова - 1:1.

Після двох голів перший тайм команди завершили майже без моментів біля обох воріт.

На 59-й хвилині хорвати мали гарний момент, щоб вийти вперед. М`яч після удару Маріна Леоваца влучив у поперечку воріт "Шахтаря". На 74-й хвилині "Динамо" залишається у меншості.

За друге попередження був вилучений Нікола Моро. Через пару хвилин на добивання бив Микола Матвієнко, "Динамо" рятує воротар.

На 79-й хвилині рефері урівнює склади. За друге попередження був вилучений Марлос. З 80-ї хвилини на полі пішла весела гра. На 82-й хвилині Мораєс мав перший шанс забити в цій грі, але пробив прямо в руки воротарю.

За пару десятків секунд хорвати забивають другий гол. Лука Іванушец забіг у штрафну "Шахтаря" і знову декласує П’ятова - 2:1. На 89-й хвилині після помилки П’ятова Аріян Адемі забиває у порожній кут воріт "Шахтаря" - 3:1. На цьому здавалося б усе для "Шахтаря" скінчилося, але ні.

На 92-й хвилині "Динамо" також рятує поперечка воріт після удару головою Мораєса, а на добивання зіграв Віктор Коваленко, але пробив прямо у воротаря. На 93-й хвилині донеччани забивають другий гол. Після навісу з флангу Жуніор Мораєс ударом головою дарує шанс на надію - 3:2.

На 95-й хвилині пішла остання атака "Шахтаря" і "гірники" заробили кутовий. У штрафну "Динамо" побіг і П’ятов. Саме на воротарю "Шахтаря" фолить Теофіль Катрен, зробивши відмашку по обличчю П’ятова. Рефері Фелікс Брих пішов дивитися VAR і без сумнівів вказує на 11 метрів. З пенальті Тете був влучний - 3:3. Бійцівська нічия для "Шахтаря".

В іншому матчі групи C "Аталанта" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию 1:1. Після 4 турів лідирує в групі з 10 очками "Ман Сіті". "Шахтар" та "Динамо" мають по 5 пунктів, але на другій позиції знаходяться "гірники" за рахунок кращої різниці забитих голів в особистих зустрічах. "Аталанта" з одним очком займає останнє місце.

У групі А в Лізі Чемпіонів ПСЖ з мінімальним рахунком 1:0 переміг бельгійський "Брюгге". В іншому матчі групи мадридський "Реал" розгромив турецький "Галатасарай" з рахунком 6:0.

Німецька "Баварія" у групі В в домашній грі забила два "сухих" м'ячі у ворота грецького "Олімпіакоса". Лондонський "Тоттенгем" на виїзді в Сербії виграв 4:0 у "Црвени Звєзди".

У групі D туринський "Ювентус" з рахунком 2:1 у Москві переміг місцевий "Локомотив". В іншому матчі групи леверкузенський "Байєр" виграв 2:1 в мадридського "Атлетико".

Українська правда

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Теми: футбол
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