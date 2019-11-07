МЗС винесе на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію про мілітаризацію Криму
Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що Україна планує внести на розгляд Генасамблеї оновлений проєкт резолюції щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму.
Джерело: пресслужба МЗС
Деталі: Заступник міністра сказав про це під час виступу на брифінгу у штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку.
Проєкт резолюції має назву "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".
Божок закликав підтримати проєкт.
Мета цієї резолюції примусити Росію вивести всі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.
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