МЗС винесе на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію про мілітаризацію Криму

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Четвер, 7 листопада 2019, 02:31

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що Україна планує внести на розгляд Генасамблеї оновлений проєкт резолюції щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Заступник міністра сказав про це під час виступу на брифінгу у штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку.

Проєкт резолюції має назву "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".

Божок закликав підтримати проєкт.

Мета цієї резолюції примусити Росію вивести всі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію.

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МЗС ООН Росія Крим


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