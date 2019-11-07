МЗС винесе на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію про мілітаризацію Криму
Четвер, 7 листопада 2019, 01:31
Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив, що Україна планує внести на розгляд Генасамблеї оновлений проєкт резолюції щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму.
Джерело: пресслужба МЗС
Деталі: Заступник міністра сказав про це під час виступу на брифінгу у штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку.
Проєкт резолюції має назву "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів".
Божок закликав підтримати проєкт.
Мета цієї резолюції примусити Росію вивести всі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму.
Ольга Гетьманець, УП